Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ekin K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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