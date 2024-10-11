GÜNCELLEME - Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyunun süreç içinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceği belirtildi. - Gebze Belediyesinden açıklama Gebze Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ölmüş sahipsiz hayvanlarla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçildiği bilgisi verildi. Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri, Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9'u sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4'ü trafik kazasıyla ölen ve 2 tane tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.