14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Fuarın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne bağlanan yollarda ulaşımın kolay sağlanabilmesi için zabıta ve polis ekipleri görev yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle Seka Devlet Hastanesi ile Sekapark 3. etap otopark alanları dolunca bazı vatandaşların araçlarını Plajyolu mevkisinde yol kenarına bıraktıkları görüldü.

Seka Devlet Hastanesi otoparkından kongre merkezine bağlantıyı sağlayan üst geçidin merdiveninde kitapseverler zaman zaman sıra bekledi.

"Çocuklarım burada çok güzel konferanslara katılıyor. Konferansları beklerken stantları gezip kitap alıyoruz. Aradığımız kitapları burada buluyoruz. Çocukların kitaba ilgisini görüyorum. Biz ailecek kitabı alıp bir köşede okumuyoruz. Çocuk kitabı da yetişkin kitabı da olsa bir kişi o kitabı okuyor, diğerleri onu dinliyor. Bu şekilde anlatılanı anlayıp öğütler alıyoruz. Burada kitap, öğrenmek ve öğüt almak var. Biz kitap fuarına öğüt almaya geliyoruz. Farklı mecralardan insanlar olarak buraya gelsek de sonuç olarak buradaki ana düşünce öğrenmek, zihinde yeni ufuklar açılması. Bunlar bizim için çok kıymetli."