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        Gebze Belediyesinden, kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevleri hakkında açıklama:

        Gebze Belediyesi, bazı yayınevlerinin, hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülerden dolayı 18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına daha önceden katılmayacaklarını bildirdikleri halde fuardan çekilmiş gibi açıklama yaparak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar ettiklerini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:44
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        Gebze Belediyesinden, kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevleri hakkında açıklama:
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        Gebze Belediyesi, bazı yayınevlerinin, hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülerden dolayı 18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına daha önceden katılmayacaklarını bildirdikleri halde fuardan çekilmiş gibi açıklama yaparak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar ettiklerini kaydetti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden cansız hayvan bedenlerinin ortalığa saçılarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun duyarlılıklarını tahrik etmeye çalışanların, bu istismarlarını başka alanlara da taşımaya gayret ettikleri belirtildi.

        18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına katılacak yayınevlerinin, yanıltıcı bilgilerle kitap fuarına katılmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Bu süreçte yaşadığımız ve olayın bütün boyutlarına sirayet eden istismar girişimlerinden biri olarak bazı yayınevlerinin, ilan ettikleri kararlarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Kitap fuarımızda hiç olmayan ve sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler gibi kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapmaktalar. Listede bulunan hiçbir yayınevi Gebze Kitap Fuarı'nda yer almadığı halde, hayvan barınağında hayvansever olduğunu iddia edenlerin ortalığa saçtığı cansız hayvan görüntülerini gerekçe göstererek fuardan çekildiğini açıklamıştır. Olmadıkları fuara katılmadıklarını açıklayarak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar eden bu yayınevleri ve benzer istismar girişimlerini, vatandaşlarımızın dikkatine arz ederiz."

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