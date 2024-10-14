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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:18
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Körfez, İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 214 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1015 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar N.C, S.M, T.A, C.B, E.K, Ş.Ş. ve D.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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