Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama:

Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.

Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi: