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        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama:

        Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:16
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        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama:
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        Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.

        Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi:

        "Eylemciler, hastalıkları gerekçe göstererek, insanlarımızın duyarlılığını istismar edip para toplamaya çalışmaktadır. Kuduz, salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden sağlık sorunları bulunan ve yaralanma sonucu organ hasarları olan bütün hayvanların merkezimize iadesinin ivedilikle yapılması gerekmektedir."

        Açıklamada, eylemler sonucunda meydana gelen hadiselerle ilgili yasal süreç başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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