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        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:22
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        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö, (42) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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