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        Kocaeli'de tankerle bariyer arasında sıkışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk öldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tankerle bariyer arasına sıkışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:19
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        Kocaeli'de tankerle bariyer arasında sıkışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tankerle bariyer arasına sıkışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk öldü.

        D-130 kara yolu Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde seyreden elektrikli bisiklet sürücüsü Eyüp Şahin (16), aynı yönde giden G.Ö. idaresindeki 54 AFE 288 plakalı tanker ile bariyer arasında sıkıştı.

        Kazada bisiklet sürücüsü Şahin yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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