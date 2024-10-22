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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli ve kapora alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:44
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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli ve kapora alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, zanlıların internette oluşturdukları ilanları arayarak alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli veya kapora almak suretiyle 4 milyona liraya yakın dolandırdıklarını belirledi.

        Ekiplerce Kocaeli merkezli Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

        Ayrıca 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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