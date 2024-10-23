Küçük yaşta tanıştıkları müzikle isimlerini dünyaya duyuruyorlar

SEFA TETİK- Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler, aldıkları eğitimle donanımlı hale gelerek katıldıkları uluslararası yarışmalarda isimlerinden söz ettiriyor.

Müzikoloji, bestecilik, flüt, geleneksel Türk müziği, gitar, keman, klarnet, kontrbas, piyano, trombon, Türk halk müziği, viyola ve viyolonsel sanat dallarında öğrencilere eğitim veren KOÜ Devlet Konservatuvarı, çocuk yaştan itibaren genç yeteneklere uzman kadrosu eşliğinde eğitim veriyor.

Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitimlerini konservatuvarda sürdüren öğrenciler, yeteneklerini uluslararası yarışmalarda da sergileme fırsatı buluyor.

Sarvan, öğrencilerin yıl içerisinde uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül kazandığını, sadece üniversite öğrencilerinin değil ortaokul ve lisede eğitim gören küçük yaştaki öğrencilerin de birçok başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Amacımız dünya standartlarında eğitim verebilmek çünkü bu çocuklarımız hem Türkiye'yi hem de üniversitemizi temsil ediyor. Yurt dışındaki orkestralar ve gençlik orkestralarında çalmaya gidiyor ve çok prestijli yarışmalarda dereceler alıyorlar." diye konuştu.

Özellikle Klasik Batı Müziği'nde küçük yaşta eğitim alınmasının önemine işaret eden Sarvan, "Küçük yaşta konservatuara başlayan öğrenciler çok iyi ilerleme kaydediyorlar. Bu sayede de dünya standartlarına yetişip onu geçebiliyorlar. Bu konuda öncü niteliği taşıyan yarışmalarda ülkemizi ve üniversitemizi temsil edebiliyorlar." dedi.