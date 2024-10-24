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        Kocaeli'de 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerindeki bazı iş yerlerinde 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:26
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        Kocaeli'de 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerindeki bazı iş yerlerinde 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ve Körfez ilçelerindeki belirlenen iş yerlerinde aramalar yapıldı.

        Aramalarda 104 bin 665 kutu sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu bulundu.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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