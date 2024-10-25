Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına yolcu taşıyan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

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