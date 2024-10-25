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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:04
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

        Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

        İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına yolcu taşıyan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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