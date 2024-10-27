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        Darıca'da iş arayanlar ve işverenler 3. İstihdam Fuarı'nda buluştu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3. İstihdam Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:37
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        Darıca'da iş arayanlar ve işverenler 3. İstihdam Fuarı'nda buluştu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3. İstihdam Fuarı düzenlendi.

        Darıca Belediyesi İstihdam Masası ve İŞKUR işbirliğiyle Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde organize edilen fuara 42 firma katıldı.

        İş arayanlar, fuarı ziyaret ederek firma temsilcileriyle birebir görüştü.

        Fuarın açılışında konuşan Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, hedeflerinin iş arayanlar ile işverenleri buluşturmak olduğunu söyledi.

        Belediye olarak fuarın 3'üncüsünü düzenlediklerini aktaran Ramazanoğlu, Darıca ve çevre ilçelerden gelenlere aradıkları iş konusunda cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

        Stant açan firma yetkilisi Ali Yalçın da belediyenin istihdama yönelik sağladığı hizmetlerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, burada sanayici ile iş arayanlar arasındaki ilişkiyi etkin biçimde yönetebilecekleri bir ortam yaratıldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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