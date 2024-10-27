Darıca'da iş arayanlar ve işverenler 3. İstihdam Fuarı'nda buluştu

Stant açan firma yetkilisi Ali Yalçın da belediyenin istihdama yönelik sağladığı hizmetlerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, burada sanayici ile iş arayanlar arasındaki ilişkiyi etkin biçimde yönetebilecekleri bir ortam yaratıldığını dile getirdi.

Belediye olarak fuarın 3'üncüsünü düzenlediklerini aktaran Ramazanoğlu, Darıca ve çevre ilçelerden gelenlere aradıkları iş konusunda cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Fuarın açılışında konuşan Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, hedeflerinin iş arayanlar ile işverenleri buluşturmak olduğunu söyledi.

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