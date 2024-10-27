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        Kocaeli'de 33 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 33 kişi, sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:34
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        Kocaeli'de 33 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 33 kişi, sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir dernekte yapılan sünnet töreninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 33 kişide bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

        Söz konusu kişilerden bir kısmı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

        Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 33 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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