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        Darıca'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:13
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        Darıca'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde Çınaraltı Meydanı'na kadar yürüdü.

        Fener alayına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner ve öğrenciler de katıldı.

        Kaymakam Kara, meydanda yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Bıyık da Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet yaşayacağını vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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