Darıca'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı

Belediye Başkanı Bıyık da Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet yaşayacağını vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Kara, meydanda yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Fener alayına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner ve öğrenciler de katıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde Çınaraltı Meydanı'na kadar yürüdü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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