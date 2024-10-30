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        Kocaeli'de üreticiler küçükbaş hayvan hibe desteğinden memnun

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:46
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        Kocaeli'de üreticiler küçükbaş hayvan hibe desteğinden memnun
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğinde bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Damızlık Koç Desteği" projesi kapsamında bu yıl sağlanan yüzde 50 hibeli destekle et ve süt üretiminde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı çiftlikte ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Karacabey merinosu ve kıvırcık ırkı olmak üzere 200 damızlık koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle geçen mart ayında teslim edildi.

        Üreticilerdeki 6 bin koyunla yapılan koç katımı sonucu 4 bin 320'si ikiz olmak üzere 5 bin 400 kuzu dünyaya geldi. İkiz oranının yüksek olduğu kuzu sayısının, 2025 yılının Mart ayına kadar 10 bini bulması bekleniyor.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Körfez ilçesi Sipahiler Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan İsmail Çırak, damızlık koç desteğinden çok memnun kaldığını belirtti.

        Damızlıkların döl verimi açısından çok sağlıklı olduğunu anlatan Çırak, "Kuzularımız doğmaya başladı. İkizlik oranı geçen yıllara göre çok yüksek. Başkanımız Tahir Büyükakın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nden Murat Atabey de yaklaşık 500 küçükbaş hayvanının bulunduğunu aktararak, "Özellikle ikiz oranımız çok yüksek. Yeni doğan kuzumuz bir günlük ama bir aylık gibi görünümleri var. "değerlendirmesinde bulundu.

        Kuzuların ikizlik oranının yüksek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren üretici Oktay Erdoğdu da koçları piyasanın çok altında yarı fiyatına almalarının üreticilere getirisinin çok büyük olduğunu kaydetti.

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