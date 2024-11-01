Kocaeli Valisi Aktaş, Kocaeli Serbest Bölgesini ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Serbest Bölgesini (KOSBAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KOSBAŞ Genel Müdürü Çiğdem Uğur ve Serbest Bölge Müdürü Osman Akgül tarafından karşılanan Vali Aktaş, çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Akgül rehberliğinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, bölgede üretim yapan Teksan Jeneratör AŞ ve Uzmar Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret ederek, firmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Aktaş, KOSBAŞ'ın Kocaeli ve ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağladığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.