Kocaeli Valisi Aktaş, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde yangının ardından incelemelerde bulundu

Tüpraş ailesi başta olmak üzere tüm Kocaelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı. Rafineride durum normale dönüyor." dedi.

Aktaş, AA muhabirine, rafineride teknik arızadan kaynaklı yangın çıktığını ve olaydan etkilenen 12 işçinin hastanelere sevk edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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