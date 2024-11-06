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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:39
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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