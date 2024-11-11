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        Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:09
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        Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Ulus Mahallesi 2152 Sokak'ta, 4 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

        Alevlerin büyüyerek çatıya sıçraması üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıysa söndürülen yangında, daire ve çatıda geniş çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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