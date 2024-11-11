Tahir Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor maçındaki gerginliğe ilişkin paylaşım:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından yaşanan gerginliğin kendilerini üzdüğünü, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Büyükakın, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un Sakarya deplasmanında 42 yıllık hasrete son vermesinin ve liderlik koltuğuna yerleşmesinin tüm hemşehrileri gibi kendisini de ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etti.

Yıllardır verilen emeklerin, bu yıl özlenen şampiyonlukla taçlanması için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını anlatan Büyükakın, bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta Kulüp Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular ve tüm personeli tebrik etti.