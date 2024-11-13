Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Ankara istikametinde seyreden Furkan Kılıç (26), idaresindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Gebze geçişinde aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı tırla çarpıştı.

        Tırın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki Kılıç ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Kılıç'ın cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderileceği öğrenildi.

        Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatalı teşhis yüzünden göğüslerinin alındığı iddiasıyla açtığı davada istin...
        Hatalı teşhis yüzünden göğüslerinin alındığı iddiasıyla açtığı davada istin...
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor(2)
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor(2)
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
        İlçe başkan yardımcısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        İlçe başkan yardımcısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası