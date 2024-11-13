İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmasında 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada ise 1031 tüpte çamur kurutuldu.