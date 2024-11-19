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        Kocaeli'de okulda birinci kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun 1. katından düşerek ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:34
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        Kocaeli'de okulda birinci kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun 1. katından düşerek ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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