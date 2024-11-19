Kocaeli'de okulda birinci kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

İlk müdahalesi yapılan yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

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