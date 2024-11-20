Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

Ereğli Mahallesi Gömü Sokak'ta A.Y. (63), 5 katlı bir apartmanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

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