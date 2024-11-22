Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede farklı tarihlerde 2 motosikletin çalınması ve 1 motosikletten de hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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