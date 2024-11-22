Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede farklı tarihlerde 2 motosikletin çalınması ve 1 motosikletten de hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli A.Ş, Darıca'da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, altgeçidi su bastı
        Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, altgeçidi su bastı
        Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı