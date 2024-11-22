Kocaeli Valisi Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Birimleri gezerek personele kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, iş başvurusu yapmak için kuruma gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından karşılanan Vali Aktaş'a, kurumun faaliyetleri, projeleri ve personel durumuna ilişkin bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, iş gücü piyasası hakkında brifing aldı.

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