Kocaeli Valisi Aktaş, 15 Temmuz gazisi Yuca'yı ağırladı

Konuklarıyla sohbet eden Vali Aktaş, kahramanlara duydukları minnettarlığa değinerek, onların emanetlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gazisi Okan Yuca ve görevi sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri Hüseyin Demir'in ağabeyi Mehmet Sait Demir'i makamında ağırlayan Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Okan Yuca, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş' ziyaret etti.

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