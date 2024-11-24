Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mert, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Karamürsel
Karamürsel ilçesinde Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, anıta çelenk sundu. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Törene, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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