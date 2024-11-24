Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mert, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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