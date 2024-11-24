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        Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 2 puan kaybettiklerine üzüldüklerini fakat aldıkları 1 puan ile liderliği koruduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:47
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        Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 2 puan kaybettiklerine üzüldüklerini fakat aldıkları 1 puan ile liderliği koruduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maç öncesindeki hedeflerinin Teksüt Bandırmaspor maçından galibiyet alarak puan farkını açmak olduğunu ifade etti.

        Sağlam, maça iyi başladıklarını ve ilk devrenin kendileri adına güzel geçtiğini belirterek, "Oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. Çabuk oynamaya çalıştık, özellikle kenarlara geldiğimizde ve ceza sahası içerisine yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek daha fazla pozisyon ve gol bulabileceğimiz ortamlar oluştu. İlk yarıyı o oyun kalitesiyle aslında birden daha fazla gol atarak bizim tamamlamamız gerekiyordu." diye konuştu.

        Bu yıl ilk kez köşe vuruşundan kalelerinde gol gördüklerini dile getiren Sağlam, "Korner değildi, hakemin uydurma bir şeyiydi. Bu kadar net bir pozisyonu kornere dönüştürecek hakemleri de bir şey yapmak lazım bence. Bir sorgulamak lazım. Ayağının dışıyla dışarı atıyor ve oradan bir korner uyduruluyor. Bizim tabii sorgulamamız gereken oradaki paylaşım, sorumluluk, Atınç'a verdiğimiz oyuncunun rahat vurdurması, kalemize gelen tek top maalesef gol oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        İkinci devre rakip alanda kaptırdıkları toplarda geri dönüşleri zayıf yaptıklarını kaydeden Sağlam, şunları söyledi:

        "Rakibi karşılamada zorlandık. Kendi kalemize attığımız bir golle geri düştük. İkinci attığımız gol bizim oyuncularımızdan istediğimiz bir şeydi. Merkezde kalabalık olan rakipleri açman gerekir. Oyunu bırakmamamız, oyuncularımızın son saniyeye kadar oyunda kalmaları dengeyi sağlama adına yaptıkları mücadele, oradaki verdikleri kavga gerçekten takdir edilecek bir konu. 2 puan kaybettiğimiz için bir taraftan üzülürken diğer taraftan da en azından bir puanı alıp liderliği bırakmamış olduk."

        - Mustafa Gürsel: "Önemli bir maçtan puanla dönüyoruz"

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise Kocaelispor maçının mücadele gücü yüksek bir maç olacağının müsabaka öncesinden belli olduğunu belirterek, sahada korakor, üst seviyede bir mücadele olduğunu aktardı.

        Kocaelispor'un seyirci desteğiyle maça tempolu başlayacağını tahmin ettiklerini, ona göre önlem aldıklarını ve kısa sürede oyunu dengelediklerini ifade eden Gürsel, iyi başladıkları ikinci yarıda da buldukları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini, öne geçmelerine rağmen rakibin son dakikalarda gelen beraberlik golüne engel olamadıklarını kaydetti.

        Gürsel, şöyle konuştu:

        "Maçı 2-1 bitirmek istiyorduk ama bunlar futbolda var. Ne yaparsan yap biz de atıyoruz son dakikalarda bazen böyle şeyler oluyor. Tabii ki buradan galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak, devamlı puanlar alabilmek, istikrarı devam ettirmek. Bu bilinçteyiz. Bu disiplin, bu ciddiyetle devam edeceğiz. Önemli bir maçtan puanla dönüyoruz. Bundan sonraki maçlara da aynı ciddiyetle ve daha fazla hazırlanarak elimizden gelenin en iyisini yapıp Bandırmaspor'u layık olduğu yere getirmek istiyoruz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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