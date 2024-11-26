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        Kocaeli'de bir kişiyi öldürüp oğlunu yaraladıkları iddiasıyla yargılanan sanıklara 21 yıl hapis

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:10
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        Kocaeli'de bir kişiyi öldürüp oğlunu yaraladıkları iddiasıyla yargılanan sanıklara 21 yıl hapis
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.K. ve kuzeni S.K. katıldı. Müştekiler maktul Süleyman Kabadayı'nın eşi Şerife ve olayda yaralanan oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Söz verilen maktulün eşi Şerife Kabadayı, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

        Sanık S.K, savunmasında, maktulü tanımadığını ve kendisini bir anda kavganın içinde bulduğunu ileri sürdü. S.K, "Diğer sanığı görmediğim için bıçaklama anını bilmiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık Ö.K. de kavga etmek amacıyla olay yerine gitmediğini, çocuğunun maktul tarafından darbedildiğini, olayın sebebini öğrenmek için orada bulunduğunu savundu.

        S.K'nin bir anda saldırıya uğradığını öne süren Ö.K, "Ben de onu kurtarmak için müdahalede bulundum. Kimsenin canını almak gibi bir niyetim yoktu. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum ettiği sanıkların cezasını, eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıla düşürdü.

        Sanıklara, maktulün oğluna yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 3'er yıl hapis cezası verildi.

        Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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