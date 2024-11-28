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        Kocaeli'de 98 tabanca sürgü takımı ele geçirildi

        Kocaeli'de 98 tabanca sürgü takımı ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:33
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        Kocaeli'de 98 tabanca sürgü takımı ele geçirildi
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        Kocaeli'de 98 tabanca sürgü takımı ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Anadolu Otoyolu'nun Çayırova mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramanın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, 1 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda içerisinde namlu, iğne, icra yayı ve mili takılı vaziyette 98 tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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