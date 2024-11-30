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        "Mutlak kulak" Aylin, piyanoyla adını dünyaya duyurmak istiyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerle "mutlak kulak (absolut kulak)" olduğu belirlenen Aylin Kılıç, dünyaca ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:09
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        "Mutlak kulak" Aylin, piyanoyla adını dünyaya duyurmak istiyor
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerle "mutlak kulak (absolut kulak)" olduğu belirlenen Aylin Kılıç, dünyaca ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

        Çayırova ilçesinde oturan 11 yaşındaki Kılıç, 6 yıl önce piyano eğitimi için ailesi tarafından kursa yazdırıldı.

        Müziğe yatkınlığını fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerde Kılıç'ın "mutlak kulak" olarak nitelendirilen müzik yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı.

        London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katılan Kılıç, 9 yaşında uluslararası geçerliliği olan lise düzeyinde diplomayı dereceye girerek elde etti.

        Yeteneğini geliştirmesi için ailesinin de desteklediği Kılıç, eğitimine, giriş sınavını kazanarak kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam ediyor.

        Gülsin Onay, Gökhan Aybulus, Alexander Makaev ve Valerian Shuikashvili'nin de aralarında bulunduğu usta isimlerden aldığı "ustalık sınıfı (master class)" eğitimleriyle kendini geliştiren ve katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Kılıç, son olarak geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu.

        Çeşitli sanat etkinliklerinde de yer alan Aylin, piyanoyla adını dünyaya duyurmak istiyor.

        - "Korna çaldığında veya evdeki kuşum öttüğünde hangi notada ses çıkardığını anlıyorum"

        Aylin Kılıç, AA muhabirine, piyano çalarken çok mutlu olduğunu, çaldığı parçaların duygularını hissedebildiğini söyledi.

        Müziği kendini ifade etme şekli olarak gördüğünü belirten Kılıç, "Bazı insanlar kendini konuşarak, resim çizerek ifade ediyor, ben de kendimi müzikle ifade ediyorum. Piyano çaldıkça da çok mutlu oluyorum." dedi.

        Kılıç, mutlak kulak yeteneği sayesinde sesleri duymanın kendisi için kolaylaştığını dile getirerek, "Korna çaldığında veya evdeki kuşum öttüğünde hangi notada ses çıkardığını anlayabiliyorum. Piyanonun yanında solfej eğitimi de alıyorum, nota okuma, yazma ve temel müzik bilgisi dersi. Absolut kulak olmak solfej dersinde baya işime yaradı çünkü dikte yaptığımda notaları ve ritimleri duymam gerekiyor." diye konuştu.

        Konservatuarda eğitim görerek hayalinin gerçek olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Müzik eğitimi ile diğer derslerime orada devam ediyorum. Okulumu çok seviyorum çünkü küçüklüğümden beri konservatuara gitmek çok büyük bir hayalimdi. Oradaki hocam Irakli Chumburidze ile de çalışmayı çok seviyorum. Okulumdan mezun olduktan sonra yurt dışında bulunan dünya çapındaki müzik okullarında okumak, ülkemizi de dünyada başarıyla temsil eden örnek aldığım piyanistler Fazıl Say, İdil Biret ve Gülsin Onay gibi olmak istiyorum."

        - "Kızımızı ülkesini başarıyla temsil eden bir piyanist olarak görmek istiyoruz"

        Anne Aysun Kılıç da kızının potansiyeli ve hızlı gelişimi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

        Kızının müziğe tutkuyla bağlı olduğunu belirten Kılıç, "Aylin'in müziğe tutkusu ve bu yolda ilerlemek istediğine dair ısrarcı olması ile hocalarının onun piyano konusunda teknik olarak yaşıtlarından 10 yıl kadar ileri seviyede bulunduğu yönündeki yorumları, bizi bu yolda yürümemiz gerektiğine ikna etti." dedi.

        Kılıç, ellerinden geldiğince destekleyecekleri kızlarını, ülkesini başarıyla temsil eden bir piyanist olarak görmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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