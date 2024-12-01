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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:20
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı
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        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

        Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 58 sporcu mücadele etti.

        Yarışlarda mini kategorisinde Can Özler birinci, Ali Fuat Miras ikinci, Rüzgar Evci üçüncü olurken, junior kategorisinde Turhan Erin Ünlüdoğan birinci, Demir Sağım ikinci, Oğuz Aydoğan ise üçüncü sırada yer aldı.

        Senior kategorisinde ilk 3 sırayı Eyüp Yağız Teksan, Leyla Sulyak, Kerim Sulyak oluştururken senior kadınlarda Leyla Sulyak birincilik, Zeynep Çukurova ikincilik kupasının sahibi oldu.

        Master kategorisinde ise Murathan Gür birinciliği, İlyas Vurgeç ikinciliği, Mehmet Çınar üçüncülüğü elde ederken takımlarda birinciliği "Dynamic Racing Team" kazandı.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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