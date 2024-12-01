Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolunun Yalova istikametinde seyreden M.Ç'nin kullandığı 34 EOY 993 plakalı otomobil, Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde B.A. idaresindeki 41 K 2424 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle B.A'nın kullandığı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.E.B. ile E.A. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi
        Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi
        Jandarmadan 'zorunlu kış lastiği' denetimi
        Jandarmadan 'zorunlu kış lastiği' denetimi
        Kocaeli'de bu yıl 4 bin 496 yangına müdahale edildi
        Kocaeli'de bu yıl 4 bin 496 yangına müdahale edildi
        Sofya'daki buz pateni yarışmalarından 20 madalyayla döndüler
        Sofya'daki buz pateni yarışmalarından 20 madalyayla döndüler
        Azmiyle hayata tutundu, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
        Azmiyle hayata tutundu, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı