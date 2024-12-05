Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ile 3,20 gram narkotik madde ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.