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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 2 zanlıya adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:07
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 2 zanlıya adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara, 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 298 sahte bandrol ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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