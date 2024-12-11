Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara, 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 298 sahte bandrol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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