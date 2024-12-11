Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde bakır kablo üreten fabrikanın eritme kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

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