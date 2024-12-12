Karabük ve Kartepe'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Trafik ve kara yolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı tedbir aldı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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