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        AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

        AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:06
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        AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatı yüreğini ortaya koyarsa sırtlarının yere gelmeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neferleri olduklarını söyledi.

        Yapacak çok işlerinin, yürüyecek çok yollarının olduğunu dile getiren Kandemir, kurulduğu günden bugüne AK Parti bayrağını yukarıya taşıyan herkese teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, milletin manevi değerlerinden yoğrulmuş AK Parti ailesi olarak millete ve memlekete hizmet aşkından bir an bile vazgeçmediklerini ifade etti.

        Türkiye'nin küresel güç olma yönünde önemli adımlar attığını anlatan Hülagü, sözü güçlü, gücü tesirli ülke inşa etmek için büyük bir seferberlik başlatıldığını kaydetti.

        Hülagü, nice yoksulluklar, nice zorluklar, nice engellemelere rağmen bu aziz milletin kıyama kalkmasının engellenemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bugün bağımsızlık hedefimizde milli savunma sanayisinden ekonomiye, eğitimden kültüre, her alanda dünyayla rekabet eden, öncülük eden, mazlumların ve mağdurların hamisi, yüce İslam'ın bayraktarlığını yapan Türkiye olmak hedefi vardır. Bu millet artık baharın eşiğindedir. Şimdi var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama biz bunları geride bırakacağız. Çınarımız yeniden büyüyecek. Anadolu'nun yiğit evladının arkasında inanmış kadrolar vardır."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, Kocaeli'nin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yol yürüdüğüne, Kocaeli, Türkiye ve gönül coğrafyalarında önemli işler yapıldığına değinerek, bu işlerde vatandaşların da imzasının bulunduğunun altını çizdi.

        Büyükakın, bu milletin üzerindeki öğrenilmiş çaresizliği unutturduklarına dikkati çekerek, "Bu millet neler yapabileceğini gösterdi. Meydan okumalara karşı dimdik ayakta durup mazlumlara umut olduk. Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı'mızın ardında yol yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar önemli işler başardık. Sizlerle daha fazlalarını da başaracağız." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da "Türkiye Yüzyılı"nda insanlığın kendilerinden beklediği çok şey bulunduğunu belirterek, huzur, barış ve refah için gözlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'de olduğunu anlattı.

        Talus, gelecek seçimde hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını aktararak, "Birlikte çalışarak başaracağız. Başarmak için gereken her şeyimiz var. Teşkilatımız var, davamız var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Bu kongrenin, hedefimiz için yola çıktığımız bu yolda milat olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Şahin Talus, seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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