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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:57
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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın apartmanın üst katındaki evde ve çatıda hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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