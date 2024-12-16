Kocaeli'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta C.K. ile kocası E.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.K, eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
C.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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