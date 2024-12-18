Kocaeli'de seyir halindeki kamyondan çıkan tekerleğin çarptığı kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyondan çıkan tekerleğin çarptığı kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyondan çıkan tekerleğin çarptığı kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde A.G.idaresindeki 03 KL 301 plakalı patates yüklü kamyondan çıkan tekerlek, yaklaşık 200 metre ilerideki durakta işe gitmek için bekleyen F.S'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan F.S. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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