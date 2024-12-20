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        Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:14
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        Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Yavuzselim Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.A. (56) idaresindeki 41 P 2662 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye (29) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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