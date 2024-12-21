ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Mustafa Gürhan Soysal
Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar 8, Mompremier 13, Palenikova 13, Walker 17, Aysude Torcu
Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 11, Atkins 15, Olcay Çakır Turgut 8, Milic 17, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 9, Selen İrem Baş, Badiane 21, Tuana Ayşegül Vural, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 15-23
Devre: 37-41
3. Periyot: 54-62
KOCAELİ
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