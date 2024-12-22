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        Kocaeli'de karavandaki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karavandaki piknik tüpünün patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:48
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        Kocaeli'de karavandaki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karavandaki piknik tüpünün patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

        İzmit sahilindeki açık otoparkta park halinde bulunan bir çekme karavanda piknik tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle karavanın ön camı yerinden çıkarak park halindeki başka bir karavana çarptı.

        Diğer karavanlarda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda hafif yaralanan 1 kişinin özel araçla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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