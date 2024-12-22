Kocaeli'de karavandaki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Diğer karavanlarda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit sahilindeki açık otoparkta park halinde bulunan bir çekme karavanda piknik tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle karavanın ön camı yerinden çıkarak park halindeki başka bir karavana çarptı.

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