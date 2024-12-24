Kocaeli'de 100 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de iki araçta yapılan aramada 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'de iki araçta yapılan aramada 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde durdurulan iki araçta arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 100 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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