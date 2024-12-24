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        Kocaeli'de 100 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de iki araçta yapılan aramada 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 08:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 08:55
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        Kocaeli'de 100 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de iki araçta yapılan aramada 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde durdurulan iki araçta arama yaptı.

        Aramada gümrük kaçağı 100 bin makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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