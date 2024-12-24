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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:30
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Z.E. idaresindeki 34 KMG 529 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.A'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan K.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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