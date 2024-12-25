Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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