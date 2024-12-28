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        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:56
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        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.A. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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