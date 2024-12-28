Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.A. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.